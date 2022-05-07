Через повномасштабний напад Росії на Україну Роман Абрамович, поплічник Путіна, опинився під санкціями, які торкнулись і клубу. Через це росіянин виставив своє дітище на продаж на початку березня. Після тривалих торгів умови купівлі Челсі були погоджені.

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Новим власником буде консорціум на чолі з Тоддом Бьолі, інформує офіційний сайт клубу. 2,5 млрд фунтів будуть направлені на покупку акцій клубу й переведені на заморожений банківський рахунок у Великобританії з наміром пожертвувати усі 100% на благодійні цілі. Для здійснення цього трансферу потрібен дозвіл влади.

Нові власники також планують вкласти 1,75 млрд у додаткові інвестиції на благо клубу. Очікується, що кошти підуть на покращення Стемфорд Брідж, академії, жіночої команди, а також постійне фінансування фонду Челсі.

Перехід "синіх" із рук Абрамовича до нових власників мав би завершитись наприкінці травня, за умови отримання усіх необхідних дозволів від відповідних органів.

Нагадаємо, російський бізнесмен придбав Челсі у 2003-му за 140 мільйонів фунтів, що на той час було найбільшою у світі сумою за купівлю англійського футбольного клубу. Відтоді "пенсіонери" здобули чимало трофеїв, серед яких 5 чемпіонств АПЛ та 2 перемоги у Лізі чемпіонів.

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