Саудівська Аравія платить Лео Мессі за роль посла близько 30 млн євро на рік.

Взимку 2021 року Кріштіану Роналду отримав пропозицію стати туристичним амбасадором Саудівської Аравії з окладом у приблизно 6 мільйонів євро на рік. Коли португалець відмовився, представники Саудівської Аравії вирішили звернутися до Ліонеля Мессі. У травні 2022 року стало відомо, що аргентинець почав виконувати роль туристичного амбасадора країни.

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Згідно з The Athletic, гонорар Мессі становить приблизно 30 мільйонів євро на рік. Джерело зазначає, що Лео "продався дияволу".

Нагадаємо, що ПСЖ відсторонив Мессі від виступів за першу команду після того як дізнався про несанкціоновану поїздку аргентинця до Саудівської Аравії.

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