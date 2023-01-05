"Про те, як нам платили на той час у Зорі, можна довго розповідати. Особливо, коли спонсорувати клуб почав концерн МАЛС. Московські хлопці, які мали мережу гральних автоматів, вирішили взяти шефство над нашою командою. Хорошого мало. Постійні борги.

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Наскільки я пам'ятаю, зарплата тоді була 300 доларів. Але я цих грошей практично не бачив. Зарплату ми отримували килимами та іншими побутовими товарами. Приходиш у клуб за зарплатою, а тобі дають список різних товарів, навпроти яких стоїть ціна. Ось і вибирай. Потім розписуєшся у відомості та йдеш на склад за товаром, який ти вибрав. Це зараз, коли ми згадуємо той час, сміємось. А тоді всім нам було не до сміху.

Пам'ятаю випадок: дехто з хлопців не приходив на тренування. Мобільних телефонів тоді не було. Наступногоо дня тренер запитує гравця: "Чому ти вчора не з'явився на тренування?". А він йому у відповідь: "Був на ринку, килим продавав, який мені видали замість зарплати". Що на це тренер може сказати? Лише: "Йди в загальну групу та тренуйся". Дуже складно було тоді, граючи у футбол, сім'ю утримувати.

Що брав я? Пам'ятаю, фен дружині взяв. А ще сорочки якісь, які роздавав. А в основному брав килими. На той час це був дефіцит. Потім не знав, куди їх подіти. То на підлогу кинеш, то на стіну повісиш. До речі, ці килими дуже поганої якості були", – розповів Микитин в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Володимир виступав у складі Зорі з 1991 по 1996 роки.

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