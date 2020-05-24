"Продав медаль чемпіона світу і все витратив на кокаїн": екс-гравець Сан-Паулу розповів про наркотичне пекло

Колишній гравець Сан-Паулу Флавіо Донізете поділився історією своєї залежності від наркотиків.

"Я продав медаль клубного чемпіона світу, щоб купити наркотики. Продав за 7 тисяч реалів (3,5 тисячі євро, – прим). Майже всі гроші за медаль відразу витратив на кокаїн. Спочатку купив на тисячу реалів. Все спожив за два дні. Чим більше було грошей, тим більше хотілося наркотиків.

Після знайомства з кокаїном я втратив абсолютно все. Спочатку я вживав трішки, поки кокаїн не став найважливішим у моєму житті. Будь-які зекономлені гроші йшли на наркотики. Я не міг не "вмазатися". Приймав кокаїн тричі на день: вранці, в обід і ввечері.

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Я втратив усе, крім дружини та доньок, які досі зі мною. Спробувати кокаїн – найбільша помилка в моєму житті", – цитує Донізете Goal з посиланням на бразильське видання Globoesporte.

Донізете розпочинав кар'єру в Сан-Паулу. У 2005-му він виграв з бразильським клубом Кубок Лібертадорес, а потім переміг на Клубному чемпіонаті світу – у фіналі Сан-Паулу здолав Ліверпуль. Надалі кар'єра футболіста пішла на спад. Завершив професіональні виступи він у 2019-му.

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