"Хто з президентів клубів є взірцем для мене? Можна назвати багатьох, але колись мені сподобалося, як створювалася команда Монако. За короткий час створили команду, яку продали на 600 млн євро. З цією людиною, яка її створювала, я зараз дружу і вона підтримує з нами добрі стосунки.

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Були розмови з Галліані щодо того, як керується Мілан. Є багато хороших прикладів", – сказав Суркіс у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, посаду президента київського Динамо Ігор Суркіс обіймає з 2002-го.

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