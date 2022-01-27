"Продали гравців на 600 млн євро", – Суркіс назвав колег по цеху, які є прикладом для президента Динамо
19:58 - Читать на русском
Ігор Суркіс товаришує з європейськими футбольними функціонерами.
"Хто з президентів клубів є взірцем для мене? Можна назвати багатьох, але колись мені сподобалося, як створювалася команда Монако. За короткий час створили команду, яку продали на 600 млн євро. З цією людиною, яка її створювала, я зараз дружу і вона підтримує з нами добрі стосунки.
Суркіс готовий довірити президентство Динамо трьом легендам клубу – це можливо за однієї умови
Були розмови з Галліані щодо того, як керується Мілан. Є багато хороших прикладів", – сказав Суркіс у програмі Бомбардир.
Нагадаємо, посаду президента київського Динамо Ігор Суркіс обіймає з 2002-го.
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