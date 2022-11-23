Правий захисник Роми Рік Карсдорп пропустив останні тренування команди, за що його оштрафують на максимальну суму – 30% місячної зарплати.

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У той же час, згідно з Corriere dello Sport, нідерландський гравець знайшов офіційну причину своєї неявки на клубну базу Роми у Тригорії. Він заявив, що має психологічні проблеми, і надіслав відповідну довідку від довіреного лікаря.

Рома попросила Ріка приїхати до Тригорії, щоб клубні лікарі змогли особисто оцінити стан його ментального здоров'я. Але сам Карсдорп відповів відмовою.

Раніше повідомлялося, що клубне керівництво Роми збиралося примирити Карсдорпа та Жозе Моурінью. Нагадаємо, що після матчу із Сассуоло (1:1) тренер римлян розкритикував гравця за непрофесіоналізм. Моурінью не називав прізвища футболіста, який припустився низки помилок, але ЗМІ впевнені в тому, що тренер мав на увазі саме Карсдорпа.

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