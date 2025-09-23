"Довбик – альтернатива Фергюсону, обидва з яких дуже добре виглядали на останньому тренуванні. Однак він також може стати альтернативою, оскільки моя ідея – трохи розширити склад і дати більше можливостей для ротації.

Ніцца – Рома: римська преса спрогнозувала роль Довбика – він бореться за місце в старті

Ми, безумовно, створили кістяк дуже міцних гравців, які показують дуже хорошу гру в цей період. Однак також вірно і те, що рано чи пізно нам потрібно буде спробувати вселити більше впевненості в інших гравців, щоб мати можливість грати якомога більше матчів.

Проблеми команди в нападі, за винятком матчу з Торіно, особливо очевидні, коли вони ведуть в рахунку. У таких ситуаціях Рома схильна захищати перевагу 1:0, а не шукати ще один гол, який забезпечив би більшу безпеку, тим самим роблячи гру більш відкритою. Моя думка, підтверджена останнім матчем, полягає в тому, що, ведучи в рахунку, команда не продовжує грати в колишньому стилі, в залежності від результату. Найчастіше суперник цим користується, і результат матчу залишається на волосині через надмірну обережність. Насправді, коли ведеш у рахунку, гольових моментів має бути більше, ніж при рахунку 0:0", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

Матч Ніцца – Рома відбудеться в середу, 24 вересня.

