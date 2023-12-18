Жирона приймає Алавес в рамках 17-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Алавес розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перемога дозволить каталонцям випередити Реал і повернутись на вершину таблиці. Суперник – середняк Ла Ліги (13-те місце).

"Мудрик найкращий у світі", Зінченко розлютив своїх – золотий Забарний, вердикт Ярмолюку після наїзду на чемпіона світу

Артем Довбик вийшов у основі, а от Віктора Циганкова взагалі немає у заявці. Травма півзахисника виявилася достатньо серйозною. Пряму трансляцію можна подивитися на MEGOGO, а Футбол 24 опише основні події у текстовому онлайні.

Стартовий склад Жирони:

Стартовий склад Алавеса: