Проблеми Циганкова підтвердились, Довбик готовий: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Жирона – Алавес
20:51 - Читать на русском
Жирона приймає Алавес в рамках 17-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Жирона – Алавес розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перемога дозволить каталонцям випередити Реал і повернутись на вершину таблиці. Суперник – середняк Ла Ліги (13-те місце).
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Артем Довбик вийшов у основі, а от Віктора Циганкова взагалі немає у заявці. Травма півзахисника виявилася достатньо серйозною. Пряму трансляцію можна подивитися на MEGOGO, а Футбол 24 опише основні події у текстовому онлайні.
Стартовий склад Жирони:
Стартовий склад Алавеса:
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