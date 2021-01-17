"У такому віці головне, щоб знайшлися бажаючі. Розглядаю всі варіанти, але розумію, що головне, щоб вони з'явилися. А потім будемо про щось говорити.

Йовічевіч пояснив відхід Кравченка з СК Дніпро-1 – жодного конфлікту не було

Якби було бажання, то Дмитро Станіславович (Михайленко – прим.) подзвонив би. Але я думаю, що ні. Там молода команда, що розвивається (Пафос – прим.). Вони працюють на продаж.

У кожної команди є ветерани, які вірою і правдою служили. Тому думаю, що проблематично буде залишитися в УПЛ. Але я сподіваюсь. Може якась команда з Першої ліги запросить. Хочеться просто грати в футбол і отримувати задоволення. Розумію, що залишилося недовго. Бажання є", – сказав Кравченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч вирішив не брати 37-річного Кравченка на тренувальний збір, а завершувати з футболом Сергій не хотів, тож поки відмовився від адміністративної посади у дніпровському клубі.

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