"Я досконально вивчив манеру виконання Лаутаро разом із тренерським штабом, адже він головний штатний виконавець 11-метрових. Щодо удару Чалханоглу, то я добре його знаю, але проблема в тому, що він теж мене знає!

Мілан – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я роблю все можливе, щоб продовжувати так само. Меньян святкував мій сейв, тому що він знає, що означає для воротаря парирувати пенальті. Ми з ним дуже добре ладнаємо з того часу, як він перейшов у Мілан. Я допомагав йому адаптуватися, адже я розмовляю французькою", – цитує Тетерушану Football Italia.

Нагадаємо, румунський голкіпер став основним після травми Майка Меньяна і поки не давав причин сумніватися у його майстерності. У міланському дербі Тетерушану відбив один із двох пенальті у його ворота та здійснив кілька хороших сейвів.

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