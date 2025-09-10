"Проблема існує вже понад 10 років": на АПЛ "наїхали" за звільнення тренера Зінченка
Організація Kick It Out стурбована відсутністю темношкірих тренерів в АПЛ.
Після звільнення Нуну Ешпіріту Санту з Ноттінгем Форест серед тренерів клубів АПЛ не залишилося жодного представника расових та етнічних меншин – вперше з 2023 року.
"Ця проблема існує вже більше десяти років, і були колишні гравці, які відмовилися від спроб пробитися в якості тренерів і менеджерів. Ми знаємо, що існують різноманітні таланти, і клуби мають бути прозорими і справедливими у своїй практиці підбору персоналу.
Ми не можемо втратити ще одне покоління через відсутність скоординованих дій", – заявив директор Kick It Out Семюел Окафор.
