Пробій приймав Чернігів у першому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 1-й тур

Пробій – Чернігів – 1:0

Гол: Феліпович, 5

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У стартовому турі Першої ліги зустрілися дві команди, які ще минулого сезону грали у нижчому дивізіоні. Пробій став чемпіоном Другої ліги, а Чернігів посів третє місце та підвищився у класі через перехідні матчі.

Господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині, Феліпович зі штрафного пробив точно у дев'ятку воріт Чернігова. Після пропущеного м'яча Чернігів активізувався та створив декілька небезпечних атак, однак добре зіграла оборона Пробою. На 32-й хвилині господарі були близькі, щоб забити вдруге, але голкіпер Чернігова впорався з ударом Харука, який замикав подачу з кутового.

Наприкінці першого тайму Мироненко класно скинув м'яч грудьми Сердюку, але півзахисник Чернігова через рикошет пробив несильно. Після перерви дублем міг відзначитися Феліпович, але м'яч після його дальнього удару пролетів поруч зі стійкою. Незабаром хороший момент не реалізував Оринчак, півзахисник замкнув простріл від партнера, але влучив у поперечку.

Чернігівці стали більше контролювати м'ячем під кінець гри, але серйозно потривожити ворота чемпіонів Другої ліги не вдавалося. Гравці обох стали дедалі більше нервувати, що призвело до невеликої штовханини та кількох необов'язкових попереджень. В підсумку поєдинок завершився мінімальною перемогою Пробоя.

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