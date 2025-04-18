У п'ятницю, 18 квітня, у Групі А Другої ліги відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, Група А, 14-й тур

Пробій – Ужгород – 5:1

Голи: Палагнюк, 2, 70, Оринчак, 26, 63, Семотюк, 53 – Ільчук, 44

Вільхівці – Самбір-Нива – 2:1

Голи: Грачов, 19, Шестаков, 57 – Скочеляс, 77

Реал Фарма – Куликів-Білка – 0:0

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Лідер Групи А Пробій каменя на камені не залишив від Ужгорода. Представник Івано-Франківської області відвантажив у ворота суперника 5 м'ячів, отримавши у відповідь гол престижу. Дублем відзначились одразу два гравці команди з Городенки – Василь Палагнюк та Богдан Оринчак. Як наслідок, Пробій продовжує очолювати Групу А і випереджає найближчого конкурента на 6 балів.

Вільхівці дотисли другу команду Ниви. Закарпатці зуміли перервати 7-матчеву безвиграшну серію і спромоглись покинути передостанню сходинку турнірної таблиці.

У ще одному матчі Куликів-Білка на виїзді розписав безгольову нічию з Реал Фармою. Представник Львівської області втратив хороший шанс піднятись на третє місце і відпустив Пробій у відрив.

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