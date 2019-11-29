"Пробачте нас", – голкіпер Арсенала Мартінес назвав винних у звільненні Емері

Воротар Арсенала Еміліано Мартінес звернувся до Унаї Емері, якого попросили покинути крісло головного тренера "канонірів".

"Дякую, Унаї і Хаві (тренер воротарів Гарсія – прим.), пробачте, ми підвели вас, це наша провина, що ми не грали належним чином.

Арсенал офіційно звільнив Емері

Впевнений, ми ще зустрінемося", – написав Мартінес у twitter.

Нагадаємо, керівництво лондонського клубу прийняло рішення припинити співпрацю з Унаї Емері через низькі результати команди у поточному сезоні. Після 13-ти турів АПЛ "каноніри" перебувають лише на 8-й сходинці, маючи в активі 18 очок.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує