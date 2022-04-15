"Усі світові федерації підтримали Україну. Спортсмени – це люди, які мають нести правду, чесність, совість.

Ковалець назвав причину, чому колеги з Росії не дзвонили йому після початку війни

Але про яку чесність і совість може йтися, коли росіяни мовчать і не розповідають світові про те, що творить їхня влада. Тому це рішення навіть не повинно обговорюватися. Про події в Україні дуже багато говорять наші футболісти, які виступають у Європі. Вони молодці. Цивілізований світ має якнайбільше знати про події в нашій країні", – сказав Ковалець у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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