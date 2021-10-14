"Про Україну я багато знаю, чув. У мене є тут друзі. Мій близький друг – це Тарас Михалик, ми грали разом з ним у складі Локомотиву. Ми з ним щодня на зв'язку, спілкуємося. Місто я ще не встиг побачити.

Металіст 1925 оголосив про підписання захисника збірної Грузії, якого сватали в АПЛ за 15 мільйонів

Про команду можу сказати, що тут класні хлопці, хороший колектив. Тут є все для того, щоб грати у футбол. Мені все подобається.



Я знайомий з Марко Девічем, ми разом з ним грали в Рубіні. Звісно я знаю про український футбол, бо з Давидом Хочолавою, який грав у Шахтарі, ми кілька років граємо разом із ним у складі збірної Грузії. В принципі, я, як міг, завжди слідкував за чемпіонатом України.



До слова, ще на самому початку професійної кар'єри я міг опинитися в Україні. Коли мені було 18 років – я приїздив до Туреччини на збори Шахтаря. Був там не перегляді, але не склалося", – цитує Кверквелію офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, захисник збірної Грузії перебрався у команду Валерія Кривенцова на правах вільного агента, підписавши угоду до кінця сезону.

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