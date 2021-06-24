"Фінішувати першими у групі – це фантастичне відчуття. Ми виграли групу на чемпіонаті світу і зробили це знову зараз. Мої підопічні – воїни, вони фантастичні. Вони жертвують собою один заради одного, і вся команда заслуговує на похвалу.

Як гравці збірної України сприйняли вихід у плей-офф Євро-2020 – відео, яке зробить ваш день

Завжди добре мати більше часу на підготовку. Зараз найголовніше – це відновлення, достатня кількість рідини та допомога організму відновитися. У суботу ми почнемо думати про суперника в плей-офф. Потрібно накопичити достатньо енергії для цієї гри", – цитує Андерссона офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що шведи на стадії 1/8 фіналу зустрінуться з Україною. Поєдинок відбудеться 29 червня у Глазго.

Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею і подарувала збірній України путівку в 1/8 фіналу Євро-2020