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Про трансфер де Йонга в Барселону може бути оголошено 12 січня

00:12 263 Читать на русском
Про трансфер де Йонга в Барселону може бути оголошено 12 січня
Френкі де Йонг / Соцмережі

Хавбек Аякса Френкі де Йонг близький до переходу в Барселону.

Перемовини щодо трансферу 21-річного хавбека знаходяться на завершальній стадії. Барселона та Аякс можуть повідомити про трансфер 12 січня, повідомляє As з посиланням на телеканал Esport 3.

Барселона – фаворит у боротьбі за де Йонга

Сума трансферу, як повідомлялось і раніше, має скласти близько 75 мільйонів євро. На гравця також претендували ПСЖ, Баварія та Манчестер Сіті.

Вальверде сказав Муніру, що не ставитиме його у склад, поки той не продовжить контракт, – агент футболіста

До слова, де Йонг провів у цьому сезоні за Аякс 27 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 результативну передачу.

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Іспанія Трансфери Френкі де Йонг Френкі де Йонг Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона
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