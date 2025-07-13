"Супряга? Людина вже скільки років не грає. Йому потрібно, як на мене, десь знайти якусь команду, де йому довірятимуть просто.

Довгоочікуваний гол Супряги та вилучення Гусєва у відеоогляді матчу Динамо – Кішварда – 3:0

Йому потрібно відновити свою ігрову форму. Мені так здається. Іншого шляху немає.

Йому треба просто грати. Грати, грати та ще раз грати. Про нього вже забули. Скільки він не виступає. Йому треба грати!" – сказав Нагорняк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, 25-річний Супряга – вихованець Дніпра. Влітку 2018-го за 6,5 млн євро перейшов в Динамо, однак не зміг закріпитися в київській команді. Виступав в орендах за СК Дніпро-1, Сампдорію та Зорю. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.

Нагорняк свого часу працював зі збірними України U-16, U-17, U-18 та U-19.

Динамо розбило Кішварду – вилучення Гусєва, Супряга забив і феєрив на новій позиції, 2 асисти Караваєва, гол 18-річного