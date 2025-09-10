Історію Шахтаря розкажуть всьому світові, знявши фільм про шлях донеччан під час війни.

У Голлівуді вирішили зняти фільм про донецький Шахтар. Кінострічка розкаже історію сезону 2021/22, в якому "гірники" втратили безкоштовно своїх легіонерів через повномасштабне вторгнення Росії та безпрецедентне рішення ФІФА. Кульмінацією картини стане те, що Шахтар кинув виклик усім обставинам і продовжив змагатися на світовій арені.

Як повідомляє Deadline, над сценарієм працює дует претендентів на премію Оскар – Пол Тамасі та Ерік Джонсон. Вони створили такі фільми, як "Боєць" та "День патріотів". Крістіан Тюро та Рен Трелла продюсують кінострічку, а Тамасі, Стюарт Поллак, Девід Зальцберг та Енді Реймер будуть виконавчими продюсерами.

Продюсери Тюро і Трелла сказали, що коли вони вперше почули історію Шахтаря, "були вражені і зрозуміли, що ця історія заслуговує на те, щоб бути екранізованою".

Останні 10 років донецький клуб проводив домашні матчі в Харкові, Києві та Львові, а міжнародні ігри – в Польщі та Німеччині.

