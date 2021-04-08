"Перед грою з Францією у нас було не так багато часу на нову тактику, але була теорія, і тренери нам чітко пояснили, як грати. Вважаю, що в захисті ми нормально впоралися. Французи змінили гру в другому таймі, але ми більше не пропустили. Ми виходили з думкою виграти, а не відбитися, вірили у свої сили попри те, що вони – чемпіони. Розуміли це, але однаково про нічию не думали, щоб не пропустити п'ять-шість голів.

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У таких матчах, як із Казахстаном, важко, коли не реалізовуєш 10-15 моментів. Закрадається думка, що один момент біля наших воріт може закінчитися голом. Так і вийшло. Не хочеться нікого звинувачувати, хто не добіг і хто помилився. Треба проаналізувати, зробити висновки, щоб у майбутньому таке не повторювалося. Нам нема куди відступати. Ми потрапили у справжню турнірну яму через ці результати, тому в нас один шлях – лише вперед", – цитує Кривцова сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України розпочала відбір з нічиїх 1:1 проти Франції, Фінляндії та Казахстану.

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