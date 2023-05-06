"Чи можу розповісти кілька кумедних історій з Ібрагімовічем? Про Ібру я можу розповісти понад 100 кумедних історій. Він дуже сильний психологічно, і в його голові чітко прописано, що він найкращий.

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Одного разу, перед тренуванням, ми грали на полі, і раптом, коли він грав з м'ячем, він сказав: "Ці люди досі не зрозуміли, що я маю таку ж якість, як Мессі та Кріштіану Роналду разом узяті". Златан фантастичний, він не був би досі на вершині, якби не мав цього менталітету переможця. Ібрагімовіч – гравець світового класу", – поділився Чигринський в інтерв'ю Relevo.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у Барселону з Шахтаря за 25 млн євро у 2009-му і провів за каталонців 12 матчів. Вже за рік українець повернувся до "гірників" за 15 мільйонів.

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