Окупантська збірна після тривалих пошуків все ж знайшла суперників, які погодились зіпсувати свою репутацію. Відбудуться аж три матчі.

Команда, що мовчить про війну в Україну

Восени збірна Росії запланувала три товариські зустрічі, інформує сайт асоціації загарбників. Першим суперником буде Киргизстан, 95-та команда в рейтингу ФІФА.

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Перша зустріч команд в історії відбудеться 24 вересня у Бішкеку. Візаві терористів в останніх трьох матчах перемогли Сінгапур та М'янму, а також зіграли внічию з Таджикистаном. Головний тренер росіян Валерій Карпін відверто заявляє, що проведення поєдинку з Киргизстаном – це справжній успіх.

Окрім цього, РФС досягнув домовленості щодо проведення виїзного товариського матчу проти Ірану у жовтні. Також тривають перемовини щодо організації третьої осінньої гри. Ймовірним суперником може стати Боснія та Герцеговина.

Шукати таких суперників Росія змушена через ізоляцію від міжнародного футболу – ФІФА та УЄФА викинули усі команди з сезону 2022/23 через повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні вже 196 день війни.

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