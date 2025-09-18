Діно Топмьоллер – перший тренер в історії Бундесліги, котрий очолив клуб після свого батька. Сьогодні він напише нову сторінку в історії сім’ї. Колись Топмьоллер-старший вивів Байєр у фінал Ліги чемпіонів, а тепер у турнірі дебютує його син.

Влітку 2023-го Айнтрахт оголосив про заміну Олівера Гласнера на Діно Топмьоллера. Свій перший публічний виступ новий головний тренер розпочав із кумедної історії: "Звичайно, я зв’язався з батьком і обговорив призначення. Він був радий, але одразу ж нагадав мені про свій стартовий рекорд. Я сказав йому: "Можеш залишити собі рекорд, головне, щоб я тут протримався довше за тебе".

"Мені соромно, що я румун!": фанати Роми довели Ківу до блювоти – він пішов до психолога, а потім виграв з Інтером требл

Топмьоллер-старший тренував Айнтрахт у сезоні 1993/94 та розпочав більш ніж вдало – на зимову перерву франкфуртці пішли у топі Бундесліги. Проте кінцівку чемпіонату Айнтрахт провалив (зокрема, через травму лідера Тоні Єбоа), а Клауса звільнили.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Рівно через 30 років після батька Діно розпочав свою роботу у Франкфурті-на-Майні. Він перевершив тата і вже провів 99 матчів у ролі тренера "орлів". Попереду – ювілейний і один із найбільш хвилюючих.

1.FC Kaiserslautern

Klaus Toppmoller

204 League Appearances

108 League Goals pic.twitter.com/oNXImuOyXN — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) November 2, 2023

Діно завжди порівнювали з батьком. Не дивно, адже Клаус – легенда Кайзерслаутерна, екс-гравець збірної Німеччини та фіналіст Ліги чемпіонів. Топмьоллер-молодший все сам розуміє.

Я завжди знав, що буде важко повторити досягнення мого батька. Він досі найкращий бомбардир Бундесліги в історії Кайзерслаутерна. У мого батька була унікальна кар'єра. Той факт, що я, як гравець, не досягнув такої кар'єри, не мав нічого спільного з його іменем.

Подружжя Топмьоллерів назвало сина на честь видатного італійського воротаря Діно Дзоффа. Хлопець переважно виступав за команди нижчих ліг, а також безуспішно шукав себе в системі Манчестер Сіті. Як виняток, сезон 2002/03, коли Топмьоллер-молодший провів сезон в друголіговому Айнтрахті. Коли Діно завершував активні виступи, то зізнався: "Прізвище Топмьоллер завдало мені болю".

Dino Toppmöller war das Mastermind hinter Julian Nagelsmann in all dieser Zeit pic.twitter.com/ghWMlBFhyA — GG (@GG_SGE) November 18, 2023

Водночас тренерська кар’єра 44-річного Діно складається набагато успішніше. І завдяки батькові, зокрема. Син зізнається, що завжди прислухається до батькових застережень: "Після поразок я іноді чекаю два дні, перш ніж поговорити з батьком. Я просто хочу трохи тиші та спокою, не хочу ні з ким розмовляти. Але як тільки я обмірковую це, тато – перша людина, до якої я звертаюся. Коли справа доходить до футболу, він мій найближчий довірений партнер".

Dino Toppmöller verlängert seinen Vertrag vorzeitig! ️



Unser Cheftrainer hat seinen bis zum Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig bis zum 30. Juni 2028 verlängert.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 15, 2025

У дитинстві вони разом ганяли м’яча по всьому будинку та якось навіть розбили величезну люстру. "На превеликий жаль для моєї дружини, – іронічно каже Клаус. – Насправді я ніколи не змушував його грати у футбол. Якби син обрав інший кар'єрний шлях, у мене б не було з цим проблем. Я, звичайно, був дуже радий, що він обрав футбол".

Топмьоллер-старший зізнається, що не сумнівався у тренерських здібностях сина. Мовляв, це ремесло, якому ти не можеш навчитися. Особливо близькими тато із сином стали на початку "нульових", коли один тренував Байєр, а інший виступав за Бохум. Німецьке медіа "Welt" навіть зробило вишуканий репортаж про побут Топмьоллерів, який розпочинався зі слів: "120 квадратних метрів, 3 спальні, 1 вітальня, 2 ванні кімнати, 2 футболісти, 1 прізвище: Топмьоллер".

Dino Toppmoller’s dad, Klaus, was coach of Frankfurt in the 90s, they were on track to win the Bundesliga until his famous last words, Bye Bye Bayern, Bayern ended up having the last laugh. pic.twitter.com/LA3ebUEeQJ — ???? (@hornelandfcb) September 11, 2025

Тоді у розмові з журналістами Клаус розповідав, що найкраще відпочиває від футболу, коли розмовляє із сином про… футбол. Вони могли говорити про матчі до ранку. "Як він справляється з тиском, як він зберігає спокій. Я б так не зміг", – казав тоді Діно, який нині дає собі раду з не меншим тиском.

Навесні 2024-го Топмьоллер опинився за крок від звільнення. Для тренера, який вперше працює самостійно на такому рівні, це був хороший досвід.

Діно впорався і з кадровими проблемами. Спершу він змінив гру команди після переходу Омара Мармуша в Манчестер Сіті, а зараз вчиться грати без Уго Екітіке, який пішов у Ліверпуль.

Айнтрахт Топмьоллера – це, насамперед, швидкі атаки та добре організований оборонний футбол з інтенсивним пресингом. Свої знання Діно формував у ролі асистента Юліана Нагельсманна в Лейпцигу та Баварії. Ще раніше він тричі виграв чемпіонат Люксембургу з Дюделанжем та вперше в історії вивів сенсаційний клуб у груповий етап Ліги Європи.

Los asistentes de Nagelsmann Dino Toppmoller y Xaver Zembrod también serán despedidos del equipo dicen fuentes.



LET'S GO..@Plettigoal pic.twitter.com/5VTyICxdCp — Choi LC (@leon_cazo) March 24, 2023

74-річний Клаус Топмьоллер давно на пенсії. Він уважно стежить за роботою сина та відзначає суттєву відмінність у характерах із сином.

Я вибігав на поле, щоб відсвяткувати, коли моя команда забивала гол, а Діно завжди такий розслаблений. Він так само поводить себе, навіть коли ми в машині і, можливо, сваримося. Він найприземленіша людина. Це він успадкував від матері.

A very happy birthday to our former manager, Klaus Toppmöller! pic.twitter.com/jUBFtR9Kp8 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 12, 2024

У четвер увечері відбудеться пам’ятний момент для родини Топмьоллерів. 2002-го Клаус разом із Байєром пробився до фіналу Ліги чемпіонів та вдруге за сезон (після срібла Бундесліги) підтвердив прізвисько Неверкузена, поступившись Реалу.

І якщо того вечора Діно перебував на трибунах Хемпден-Парк як вболівальник, то тепер він дебютує у турнірі матчем проти Галатасарая. Топмьоллер-молодший, як зазвичай, поводитиметься спокійно та виважено на бровці поруч із полем. А Клаус осторонь реагуватиме на події у властивій йому імпульсивній манері. За сина він переживатиме більше, ніж за себе.

"Тату, це для тебе": ненавидів футбол у дитинстві та переписав історію в Бельгії – тренер-сенсація тепер у ЛЧ