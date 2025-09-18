"Прізвище Топмьоллер завдало мені болю": тато вивів Байєр у фінал ЛЧ, а син дебютує з Айнтрахтом
Діно Топмьоллер – перший тренер в історії Бундесліги, котрий очолив клуб після свого батька. Сьогодні він напише нову сторінку в історії сім’ї. Колись Топмьоллер-старший вивів Байєр у фінал Ліги чемпіонів, а тепер у турнірі дебютує його син.
Влітку 2023-го Айнтрахт оголосив про заміну Олівера Гласнера на Діно Топмьоллера. Свій перший публічний виступ новий головний тренер розпочав із кумедної історії: "Звичайно, я зв’язався з батьком і обговорив призначення. Він був радий, але одразу ж нагадав мені про свій стартовий рекорд. Я сказав йому: "Можеш залишити собі рекорд, головне, щоб я тут протримався довше за тебе".
Топмьоллер-старший тренував Айнтрахт у сезоні 1993/94 та розпочав більш ніж вдало – на зимову перерву франкфуртці пішли у топі Бундесліги. Проте кінцівку чемпіонату Айнтрахт провалив (зокрема, через травму лідера Тоні Єбоа), а Клауса звільнили.
Рівно через 30 років після батька Діно розпочав свою роботу у Франкфурті-на-Майні. Він перевершив тата і вже провів 99 матчів у ролі тренера "орлів". Попереду – ювілейний і один із найбільш хвилюючих.
Діно завжди порівнювали з батьком. Не дивно, адже Клаус – легенда Кайзерслаутерна, екс-гравець збірної Німеччини та фіналіст Ліги чемпіонів. Топмьоллер-молодший все сам розуміє.
Я завжди знав, що буде важко повторити досягнення мого батька. Він досі найкращий бомбардир Бундесліги в історії Кайзерслаутерна. У мого батька була унікальна кар'єра. Той факт, що я, як гравець, не досягнув такої кар'єри, не мав нічого спільного з його іменем.
Подружжя Топмьоллерів назвало сина на честь видатного італійського воротаря Діно Дзоффа. Хлопець переважно виступав за команди нижчих ліг, а також безуспішно шукав себе в системі Манчестер Сіті. Як виняток, сезон 2002/03, коли Топмьоллер-молодший провів сезон в друголіговому Айнтрахті. Коли Діно завершував активні виступи, то зізнався: "Прізвище Топмьоллер завдало мені болю".
Водночас тренерська кар’єра 44-річного Діно складається набагато успішніше. І завдяки батькові, зокрема. Син зізнається, що завжди прислухається до батькових застережень: "Після поразок я іноді чекаю два дні, перш ніж поговорити з батьком. Я просто хочу трохи тиші та спокою, не хочу ні з ким розмовляти. Але як тільки я обмірковую це, тато – перша людина, до якої я звертаюся. Коли справа доходить до футболу, він мій найближчий довірений партнер".
У дитинстві вони разом ганяли м’яча по всьому будинку та якось навіть розбили величезну люстру. "На превеликий жаль для моєї дружини, – іронічно каже Клаус. – Насправді я ніколи не змушував його грати у футбол. Якби син обрав інший кар'єрний шлях, у мене б не було з цим проблем. Я, звичайно, був дуже радий, що він обрав футбол".
Топмьоллер-старший зізнається, що не сумнівався у тренерських здібностях сина. Мовляв, це ремесло, якому ти не можеш навчитися. Особливо близькими тато із сином стали на початку "нульових", коли один тренував Байєр, а інший виступав за Бохум. Німецьке медіа "Welt" навіть зробило вишуканий репортаж про побут Топмьоллерів, який розпочинався зі слів: "120 квадратних метрів, 3 спальні, 1 вітальня, 2 ванні кімнати, 2 футболісти, 1 прізвище: Топмьоллер".
Тоді у розмові з журналістами Клаус розповідав, що найкраще відпочиває від футболу, коли розмовляє із сином про… футбол. Вони могли говорити про матчі до ранку. "Як він справляється з тиском, як він зберігає спокій. Я б так не зміг", – казав тоді Діно, який нині дає собі раду з не меншим тиском.
Навесні 2024-го Топмьоллер опинився за крок від звільнення. Для тренера, який вперше працює самостійно на такому рівні, це був хороший досвід.
Діно впорався і з кадровими проблемами. Спершу він змінив гру команди після переходу Омара Мармуша в Манчестер Сіті, а зараз вчиться грати без Уго Екітіке, який пішов у Ліверпуль.
Айнтрахт Топмьоллера – це, насамперед, швидкі атаки та добре організований оборонний футбол з інтенсивним пресингом. Свої знання Діно формував у ролі асистента Юліана Нагельсманна в Лейпцигу та Баварії. Ще раніше він тричі виграв чемпіонат Люксембургу з Дюделанжем та вперше в історії вивів сенсаційний клуб у груповий етап Ліги Європи.
74-річний Клаус Топмьоллер давно на пенсії. Він уважно стежить за роботою сина та відзначає суттєву відмінність у характерах із сином.
Я вибігав на поле, щоб відсвяткувати, коли моя команда забивала гол, а Діно завжди такий розслаблений. Він так само поводить себе, навіть коли ми в машині і, можливо, сваримося. Він найприземленіша людина. Це він успадкував від матері.
У четвер увечері відбудеться пам’ятний момент для родини Топмьоллерів. 2002-го Клаус разом із Байєром пробився до фіналу Ліги чемпіонів та вдруге за сезон (після срібла Бундесліги) підтвердив прізвисько Неверкузена, поступившись Реалу.
І якщо того вечора Діно перебував на трибунах Хемпден-Парк як вболівальник, то тепер він дебютує у турнірі матчем проти Галатасарая. Топмьоллер-молодший, як зазвичай, поводитиметься спокійно та виважено на бровці поруч із полем. А Клаус осторонь реагуватиме на події у властивій йому імпульсивній манері. За сина він переживатиме більше, ніж за себе.
