Прізвище Мессі гриміло на матчі Барселони і Баварії – співали зовсім не каталонці
Вболівальники Баварії використовують будь-який привід для знущань з Барселони.
Вчора мюнхенці розбили команду Хаві (3:0), яка остаточно втратила всі шанси на вихід у плей-офф ЛЧ.
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В один момент трибуни Камп Ноу вибухнули скандуванням "Мессі, Мессі!". Втім, про аргентинця згадали зовсім не фанати Барселони. Це сектор прихильників Баварії вирішив потролити "кулес", які ганебно програвали мюнхенцям і з Мессі, і без нього.
Нагадаємо, підопічні Нагельсманна з максимумом очок після 5 турів гарантували собі перше місце групи С, а Барселона вже може готуватися до весняних виступів у Лізі Європи.
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