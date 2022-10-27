Вчора мюнхенці розбили команду Хаві (3:0), яка остаточно втратила всі шанси на вихід у плей-офф ЛЧ.

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В один момент трибуни Камп Ноу вибухнули скандуванням "Мессі, Мессі!". Втім, про аргентинця згадали зовсім не фанати Барселони. Це сектор прихильників Баварії вирішив потролити "кулес", які ганебно програвали мюнхенцям і з Мессі, і без нього.

Of all things I didn’t expect to see, Bayern fans chanting “Messi” at the Camp Nou is up there. pic.twitter.com/OyEbJrwZk3 — J. (@Messilizer) October 27, 2022

Нагадаємо, підопічні Нагельсманна з максимумом очок після 5 турів гарантували собі перше місце групи С, а Барселона вже може готуватися до весняних виступів у Лізі Європи.

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