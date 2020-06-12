Прізвищ на футболках не буде, команди зможуть стояти на коліні перед матчем – АПЛ підтримала акцію проти расизму

АПЛ дала дозвіл клубам на проведення антирасистських акцій у перших матчах після відновлення сезону.

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги.

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У 12 найближчих поєдинках прізвища гравців на футболках замінять лозунгом "Black Lives Matter", а кожна команда матиме право стати на одне коліно перед стартовим свистком або під час святкування голів. Також на формах до кінця сезону буде логотип Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. Таким чином клуби хочуть подякувати лікарям за мужню боротьбу з коронавірусом.

Додамо, що АПЛ відновиться 17 червня матчами Астон Вілла – Шеффілд Юнайтед та Манчестер Сіті – Арсенал.

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