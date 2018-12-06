Призначено арбітрів на матчі 18-го туру УПЛ

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
18 тур:
Маріуполь – Шахтар: Арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Чертоляс М.В. (Херсон), Данильченко Є.А. (Луганськ), четвертий арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон).
Зоря – Арсенал-Київ: Арбітр – Панчишин Д.І. (Харків), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Висоцький В.О. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ).
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Карпати – Динамо: Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Войтюк О.М. (Запоріжжя), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків).
Чорноморець – Ворскла: Арбітр – Новохатній В.В. (Київ), асистенти арбітра – Клименко Т.А. (Київ), Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), четвертий арбітр – Бондар І.І. (Київ).
Олімпік – Десна: Арбітр – Шурман Д.Л. (Київська обл.), асистенти арбітра – Єремєєв А.А., (Миколаїв), Трехліб Я.М. (Дніпро), четвертий арбітр – Романов В.М. (Дніпро).
Олександрія – Львів: Арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя), асистенти арбітра – Матяш В.В. (Донецьк), Жуков О.В. (Харків), четвертий арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.).