"Призначення Михайличенка – найкращий варіант: не дай Бог, прийшов би іноземець", – Сабо прокоментував зміни в Динамо

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо підтримує призначення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера київського Динамо.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко замінив Олександра Хацкевича на посаді головного тренера Динамо після вильоту киян від Брюгге у кваліфікації Ліги чемпіонів. Контракт розрахований на 3 роки.

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає таке рішення Ігоря Суркіса правильним.

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"Я підтримую Михайличенка, думаю, все буде нормально. У нього є досвід, він знає, що робити. Так, Шахтар зараз сильніший. Це підтвердив і Михайличенко, і Хацкевич. Що поробиш – треба чекати, поки молоді гравці виростуть. Але потрібно, щоб вони прогресували. Те, що провалився, наприклад, Циганков на старті сезону – винен, напевно, колишній тренерський штаб.

Відставка Хацкевича була сюрпризом, але я не був прихильником того, щоб його звільняти. Він працював з молодими футболістами. Єдине – він почав весь час змінювати склад, особисто мені це не сподобалося. Взяти, приміром, тих же іноземців, які зараз в команді: мені здається, що у Динамо є футболісти і сильніші.

Михайличенко і Євтушенко знають, що робити і будуть виправляти ситуацію. Я впевнений на 100%, що команда буде грати по-іншому. Сьогодні немає такого, щоб команда тільки сиділа в обороні в своєму штрафному. Глядачеві це вже не потрібно, це вже не футбол. Той футбол – від оборони – вже давно минув.

Призначення Михайличенка – це найкращий варіант, який тільки міг бути. Ще раніше я говорив: "Не дай Бог, якщо б призначили іноземця". Іноземний тренер приїде, підпише контракт. Вийде в нього в результаті чи ні: він попрощається і все – літак полетів. А Михайличенко весь час був з командою. До того ж, він грав грав в Італії, в Шотландії – він знає футбол. Причому Олексій Олександрович добре знає свою команду, оскільки був весь час в колективі", – цитує Сабо Dynamo.kiev.ua.

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