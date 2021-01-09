"Призначення Луческу головним тренером Динамо стало приємною несподіванкою, оскільки всі добре знають, який Містер фахівець. Коли ми почали тренуватися під його керівництвом, відразу помітили, що все змінилося. Це стосується і дисципліни, і організації, і в моральному плані. Всі стали набагато сильніше і більш впевненими в своїх силах.

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Виграні матчі або трофеї завжди дають позитивний поштовх для команди в усіх напрямках. Так було і після завоювання Суперкубка. Робота під керівництвом Луческу? Чудово. Все чітко, ясно і зрозуміло. Ти знаєш, що від тебе вимагають, що саме тобі потрібно виконувати і для чого це необхідно", – розповів Караваєв у інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, Луческу здійснив шокуючий прихід у Динамо влітку 2020 року. Під керівництвом румуна кияни вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів, де посіли третє місце, а також завершили перше коло УПЛ на першій позиції.

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