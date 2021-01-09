Призначення Луческу головним тренером Динамо стало приємною несподіванкою, – Караваєв
Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів про роботу під керівництвом Мірчі Луческу.
"Призначення Луческу головним тренером Динамо стало приємною несподіванкою, оскільки всі добре знають, який Містер фахівець. Коли ми почали тренуватися під його керівництвом, відразу помітили, що все змінилося. Це стосується і дисципліни, і організації, і в моральному плані. Всі стали набагато сильніше і більш впевненими в своїх силах.
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Виграні матчі або трофеї завжди дають позитивний поштовх для команди в усіх напрямках. Так було і після завоювання Суперкубка. Робота під керівництвом Луческу? Чудово. Все чітко, ясно і зрозуміло. Ти знаєш, що від тебе вимагають, що саме тобі потрібно виконувати і для чого це необхідно", – розповів Караваєв у інтерв'ю UA-Футбол.
Нагадаємо, Луческу здійснив шокуючий прихід у Динамо влітку 2020 року. Під керівництвом румуна кияни вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів, де посіли третє місце, а також завершили перше коло УПЛ на першій позиції.
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