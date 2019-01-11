Призетко: Якби отримав пропозицію з Росії, то розглянув би її

Український фахівець Олександр Призетко розповів, що готовий розглянути пропозиції від російського клубу, якщо така надійде.

"Є українські футболісти, які поїхали грати в Росію. Про них багато пишуть, мовляв так чинити не можна.

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Коли я був в Москві, то зустрічав багатьох людей, які працюють там. Гравцеві теж потрібно годувати сім'ю. Він отримав запрошення від російського клубу. Хтось їде, а хтось відмовляється.

У кожного є своя голова на плечах. Кожен думає і діє так, як йому краще. Когось судити не хочу. У кожного своя ситуація. Якщо б я отримав пропозицію, то розглянув би її. Не я один повинен вирішувати. У мене є сім'я. Не буду говорити для гарного слівця: "Ні, не поїду". Я б порадився з рідними і потім вже прийняв рішення", – підсумував Призетко для Footboom.

До слова, останнім місцем роботи Призетка було житомирське Полісся.

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