Колишній форвард Динамо та збірної України Олександр Призетко зізнався, хто з гравців вразив його найбільше у минулому році.

"Якщо навіть не в основну обойму, то, як мінімум, шанс показати себе у збірній заслужили Владислав Кочергін, Владлен Юрченко та Олександр Філіппов, які по ходу сезону показували хороший футбол.

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Думаю, ці футболісти перебувають у полі зору тренерського штабу Андрія Шевченка. Якщо у хлопців не буде проблем зі стабільністю, то запрошення в національну команду не змусить себе довго чекати", – сказав Призетко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, перший офіційний матч у 2021 році збірна України проведе проти Франції на виїзді (24 березня) в рамках відбору на ЧС-2022.

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