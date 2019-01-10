Призетко: Свого часу Леоненко був чи не найбільшим авторитетом в Динамо

Екс-хавбек Металіста та Динамо Олександр Призетко пригадав період своєї кар'єри у складі Динамо.

"У 1993 році я перейшов з Металіста в Динамо. Чи була дідовщина у київському клубі? Ні. Тоді в Динамо і ветеранів, як таких не було. Ветераном вважався Олег Лужний, який на три роки був старший за мене, Сергій Шматоваленко, Сергій Ковалець. Вони стали ветеранами, може бути навіть і не бажаючи ними ставати.

У 1992 році з Динамо пішов Анатолій Дем'яненко. Ось він був аксакалом, справжнім дідом. У нас не було дідівщини, молодих гравців ніхто не напружував.

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Хто був найбільшим авторитетом? Швидше за все, Олег Лужний та Вітя Леоненко. Може бути у Леона був трохи інший авторитет, тому що він був яскравим гравцем на той час. У плані футбольних справ Віктор був великим авторитетом.

Те ж саме стосується і Лужного. Бувало, що Олег так кричав, щоб йому пас віддали, що якщо цього не зробиш, то, здавалося, що він готовий тебе вбити прямо на полі", – сказв Призетко Footboom.

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