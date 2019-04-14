Призетко: Мужики – це вже не про Зорю

Екс-тренер Металіста 1925 Олександр Призетко розкритикував Зорю за останній матч проти Шахтаря (0:3).

"Для мене самого загадка, чому Зоря так здала в матчах проти Шахтаря та Динамо. В останні роки луганчани привчили, що у зустрічах з грандами завжди є надія на класний футбол з важко передбачуваним результатом. Загалом, чекаєш заруби. Шкода, що в останніх таких поєдинках до Зорі складно віднести напис з плакатів "мужики".

Вернидуб – про розгромну поразку від Шахтаря: Не варто робити трагедію

Той же нещодавній матч з Динамо за драматургією був чудовим, але що сталося з Зорею після того, як рахунок став 2:0 на її користь, незрозуміло. За 20 хвилин луганчани зіпсували про себе все враження. Цікаво, що підбір футболістів у Зорі хороший, але щоб знати справжні причини таких провалів, потрібно перебувати всередині колективу", – поділився Призетко в інтерв'ю Команда№1.

Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"