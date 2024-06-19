Шлях на Євро-2024 + перший матч на турнірі

З групою у кваліфікації словакам пощастило: зіркова Португалія в статусі фаворита, а от інші суперники – Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург та Ліхтенштейн. Підопічні Кальцони прекрасно пройшли дистанцію: дві поразки в групі словакам завдала Португалія, а ще один раз втратили очки в стартовій грі з Люксембургом.

А от березневі матчі вийшли досить схожими на результати іншого суперника України – Румунії. Словаки також у товариських поєдинках програли та розписали нічию. Суперниками були Австрія (поразка) та Норвегія (нічия). Але варто зазначити, що той же Шкріняр навіть не викликався до розташування команди – Кальцона трохи експериментував зі складом, хоча трійка півзахисту Дуда – Лоботка – Куцка залишилась незмінною.

Червневі матчі для словаків вийшли максимально успішними. Хоч перемога над Сан-Марино і не є чимось видатним (4:0), але розбити з таким самим рахунком Уельс – чимале досягнення. Саме з британцями Кальцона зіграв основним складом, який трошки розбавив замінами лише наприкінці гри.

Старт Євро-2024 для Словаччини вийшов полярним у порівнянні з Україною. Перемога над головним фаворитом групи, Бельгією, вже стала однією з сенсацій Євро-2024. У цьому матчі словаки показали, як гратимуть проти суперника, який контролює м’яч: компактна оборона та стрімкі контратаки, які можуть стати смертельними.

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Лідери збірної

Головною зіркою Словаччини є центрбек ПСЖ Мілан Шкріняр. Словак входить до топових центрбеків Європи не просто так: потужний, але при цьому швидкий, грамотно діє проти суперника та небезпечний при стандартах біля чужих воріт. Надійна гра словаків в обороні (8 пропущених голів у 10 матчах відбору, з них половина – від Португалії) підтверджує не лише високий рівень Шкріняра, а й лінії оборони Словаччини. Щоправда, на клубному рівні Шкріняр провалив минулий сезон – Луїс Енріке у вирішальних матчах не покладався на словака.

Не забуваємо про іншого провідного гравця – Станіслава Лоботку. Хавбек Наполі на рівні зі Шкріняром є однією з головних зірок, яка ще не дійшла до статусу ветерана. У складі неаполітанців Станіслав не відзначався результативністю (1 асист у 48 матчах сезону), але це і не є головним завданням опорника. Чіпкий, швидкий, з пасом та ударом – пройти такого точно буде непростим завданням.

Відзначимо і таких ветеранів як Мартін Дубравка (Ньюкасл) та Юрай Куцка (Слован). Дубравка вимушено став основним в Ньюкаслі через травму Ніка Поупа та достойно замінив зіркового англійця, допомігши "сорокам" посісти сьоме місце в АПЛ. Щоправда, воротарю можна пригадати курйозний автогол на Євро-2020, коли він фактично закинув м’яч у власні ворота після рикошету.

Найкращі роки Куцки вже позаду – 37-річний півзахисник попилив у Дженоа, Мілані та Пармі. Ветеран завжди славився своєю непоступливістю, вмінням вести боротьбу та потужним ударом, що неодноразово показував у складі Словаччини. Так, швидкість вже не та, але Куцка може зіграти на інших якостях – непоступливості, досвіді.

Сильні сторони

Головна перевага цієї Словаччини – досвід. Взяти хоча б лідерів команди: Дубравці – 35, Шкріняру, Лоботці, Дуді – по 29, а Куцка та Пекарік є основними гравцями збірної взагалі в 37 років. Так, трошки є і молодих гравців, наприклад, центрфорвард Роберт Боженік (24) та Давід Ганцко (26). Але недарма саме Словаччина є найстаршою збірною на Євро-2024 – середній вік гравців становить 29 років та 308 днів.

Також варто відзначити захист Словаччини. 8 пропущених голів у 10 матчах відбору – солідний показник. Лінія оборони зіграна – стабільна четвірка (Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко) майже весь відбір відіграла в такому складі за виключенням кількох матчів.

Ще одним козирем словаків можуть стати стандартні положення. Майже чверть голів у кваліфікації (4 з 17) словаки забили зі стандартів (без урахування пенальті). Це й не дивно, адже нижчі 180 см в команді лише Лоботка та Пекарік. Небезпечним є вінгер Словаччини Лукаш Гараслін, який став найкращим бомбардиром команди з 3 голами – і це за 5 матчів.

Дальні удари – ледь не основна зброя словаків. Пробити може не лише кожен з лінії півзахисту (Дуда, Лоботка чи Куцка), а й захисники. Так, Ганцко забивав Португалії ударом метрів з тридцяти – і не важливо, що там допоміг рикошет.

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Слабкі сторони

Козир словаків є водночас і слабкістю. Так, досвід є дуже важливим, але ветерани інколи можуть поступитись молодшому супернику в фізичних протистояннях (хоча словаків не назвеш слабкими) та не тягнути всі 90 хвилин. Це було помітно проти Бельгії – словаки відверто підсіли в кінці гри, та просто відбивались, не вибігаючи в атаки.

Словаччину не можна назвати креативною збірною – ставка йде на довгі передачі, дальні удари або контратаки. Якщо суперник грамотно захищатиметься та блокуватиме усі спроби, то словакам в атаці буде важко.

Головні зірки збірної Словаччини – центральний захисник та опорник. Це свідчить і про відсутність яскравих прізвищ у лінії атаки, хоча Гараслін непогано заявив про себе в останніх матчах кваліфікації до Євро-2024, забивши дубль у ворота Ісландії.

Головний тренер

Робота зі збірною Словаччини – це перший досвід для Франческо Кальцони в статусі головного тренера команди. До цього він працював асистентом Мауріціо Саррі в Перуджі, Алессандрії, Сорренто, Емполі, Кальярі та Наполі, який Кальцона вже самостійно тренував у другій половині сезону 2023/24.

Словаччину італієць очолив у липні 2022 року. Після провальної кваліфікації на ЧС-2022 (третє місце в групі з Хорватією, Росією та Словенією) словаки потрапили аж до п’ятого кошика при жеребкуванні, на рівні з Мальтою та Гібралтаром. Проте Словаччина впевнено пройшла відбір, програвши в групі лише Португалії (в обох матчах).

Улюблена схема Кальцони – 4-3-3. Наставника можна вважати послідовником "сарріболу" – стилю свого вчителя Мауріціо Саррі. Однак у Словаччині це не завжди працює – рівень гравців не дозволяє використовувати цю стратегію на повну (наприклад, воротар не настільки добре грає ногами), але це не заважає будувати швидкі атаки через польових гравців.

Висновок

Після фіаско з Румунією Україна зобов’язана показати проти Словаччини все, на що спроможна. Суперник досвідчений та готовий відстоювати потрібний результат, кидаючись під удари і жертвуючи собою, що показала перемога над Бельгією. Тож якщо робота над помилками була проведена, і ми побачимо швидшу та активнішу збірну України, маємо цілком реальні шанси перемогти і зачепитись за вихід у плей-офф. Варто побоюватись дальніх ударів, стандартних положень і взагалі навісів до штрафного – словаки дуже сильні в цьому.

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