Прийшов, побачив, переміг: Алексіс Санчес створив власний бренд, спокусив розкішну блондинку та видалив відеодокази

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес презентував власну лінію одягу, а також взяв участь у промо нового бренда. Щоправда, це не сподобалося фанатам "червоних дияволів".

У понеділок 29-річний чилієць продемонстрував нову лінію одягу в своєму твіттері, але вже через годину змушений був видалити всі світлини та відеоролик.

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Санчес через неназвану травму пропустив суботній поєдинок АПЛ, у якому Брайтон вдома сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед. Більшість фанатів манкуніанців зійшлися на тому, що нападник обрав не надто вдалий час для презентації. Один із уболівальників МЮ невдоволено зазначив, що "клуб підписав модель із зарплатою 500 тисяч на тиждень".

Відзначимо, що Санчес взяв участь у створенні лінії одягу by Alexis разом із брендом JJO. У промо до нової колекції чилійський форвард спокушає білявку, а також активно змінює власні луки не гірше за передових моделей планети.