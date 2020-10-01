"Хороші відчуття, завжди хотів грати за цю команду. Буду продовжувати тішити уболівальників, радий тут залишитися. Прийшов новий тренер – і все довелось розпочинати з чистого аркуша, потрібно було все доводити знову. Тренер не дивився на попередні заслуги.

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Жеребкування Ліги чемпіонів? Подивимося. Головне, що виконали завдання, вийшли в групу. Кого хочеш чи не хочеш там – без різниці, потрібно виходити і демонструвати рівень", – сказав Шапаренко у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник підписав сьогодні нову угоду з Динамо, згідно якої продовжить виступи у футболці "біло-синіх" до 2025 року. Після приходу в Динамо Мірчі Луческу Шапаренко став футболістом основи – у поточному сезоні УПЛ він провів 4 матчі, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

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