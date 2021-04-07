"Я почуваюсь вже краще. Щоправда, ніс ще болить, але все в порядку. З моменту гри перебуваю вдома, але завтра піду до лікаря, після чого, сподіваюся, зможу приступити до окремих занять.

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Чи зможу зіграти зі Львовом? Сподіваюся на це, але поки нічого не можу сказати, крім того, що сам дуже хочу повернутися в гру в найближчому матчі.

Чи пам'ятаю епізод? Якщо чесно, нічого не пам'ятаю! Тільки прийшов до тями, і відразу сказав: "Що я тут роблю? Я мушу поспішати грати на поле!" І почав рватися туди. Але медиків моє бажання не влаштувало", – цитує Тілля FootBoom.

Нагадаємо, в ігровому епізоді Сергій Яворський – одноклубник люксембуржця – на швидкості ліктем врізався в обличчя Олів'є, після чого той покинув поле на ношах та був госпіталізований.

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