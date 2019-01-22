Прийомов: Шкодую, що не став найкращим бомбардиром чемпіонату Сінгапуру

Український півзахисник Володимир Прийомов розповів про етап своєї кар'єри в Сінгапурі.

"Напевно, це звичайна історія про те, як футболістів запрошують в команди. Виник такий варіант, і я погодився. Мені відразу запропонували контракт на один рік з брунейською командою ДПММ, яка виступає в чемпіонаті Сінгапуру.

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Якщо поїхав туди, значить, не боявся. Сінгапур – не дика країна, а розвинена держава, тому боятися не було чого.

В нашій команді тренер з Бразилії, з легіонерів – я і шотландець. Ми грали в атакувальний футбол, з контролем м'яча, в підсумку посіли третє місце, а я забив 18 голів.

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В принципі, приїжджав туди, як атакувальний півзахисник, але ситуація склалася так, що довелося грати нападником. Так вирішив наш тренер. Шкода тільки, що не став найкращим бомбардиром чемпіонату. Не вистачило одного м'яча, щоб наздогнати найкращого форварда ліги", – цитує Прийомова Команда 1.