"Коли дивився на цей епізод, стояв позаду. Дивився, що передача трохи зависока, бачу, воротар біжить. Але потім він зупинився й почав бігти назад. Але розумію, що коли Рома біжить, він дивиться на м’яч, не бачить воротаря.

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100% він думає, що воротар зараз вийде забрати м’яч. У голові про себе кажу: "Будь ласка, не зупиняйся". І просто вже прийом та завершення – маестро. Можу тільки поаплодувати", – поділився Зінченко на стрімі УАФ.

Нагадаємо, Яремчук забив переможний гол у ворота Словаччини (2:1), обробивши навіс Шапаренка першим дотиком, а другим покотивши повз голкіпера.

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