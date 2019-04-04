Приймак назвав причину поразки Львова

Захисник Львова Владислав Приймак розповів, що завадило його команді здобути перемогу в матчі 23 туру УПЛ проти Маріуполя (2:3).

"Можна сказати, що команда після епізоду з пенальті посипалася. Але такі пенальті можна у кожній грі по декілька штук ставити. Вважаю, що ніякого пенальті не було, і цей епізод в підсумку став ключовим та перевернув гру.

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Добре, що вдалося відіграти один гол. Далі пішла навала на їхні ворота, багато гравців йшли вперед, тому Маріуполь мав можливості для того, щоб створювати і реалізовувати контратаки.

Я допоміг команді, чим міг, забивши гол. Але було б краще, якби зіграли внічию, а ще краще – якби здобули три очки. Для нас домашні невдачі – парадокс. Налаштовуємося на матчі так само, як і на виїзді. Не розумію, чому не виходить здобувати позитивний результат", – цитує Приймака офіційний сайт Львова.

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