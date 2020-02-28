Прийма зізнався, що мріяв виступати за Карпати

Новоспечений захисник Карпат Василь Прийма поділився емоціями від підписання контракту з "левами".

"Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби. Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького Металурга. Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї.

Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії

Хочеться чимшвидше допомогти команді. Збори я не проходив, але не біда, наполегливо набираю форму та незабаром вийду на свій найкращий рівень. З кожним днем в плані фізичної підготовки почуваюся краще. Зрештою, лише важкою та наполегливою працею над собою можна досягнути оптимальних кондицій.

До переходу в Карпати особисто знав Володимира Танчика та Антона Каніболоцького. Загалом із багатьма зустрічались на футбольному полі. Колектив у нас прекрасний, усі хлопці з гумором, тому в плані адаптації жодних проблем не виникне", – цитує Прийму офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 19-ти турів УПЛ Карпати продовжують боротьбу за виживання, перебуваючи на останній сходинці з 12-ма очками.

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