toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

Прийма зізнався, що мріяв виступати за Карпати

06:00 166 Читать на русском
Прийма зізнався, що мріяв виступати за Карпати
Василь Прийма / Фото ФК Карпати

Новоспечений захисник Карпат Василь Прийма поділився емоціями від підписання контракту з "левами".

"Я народився на Львівщині, але жодного разу не виступав за львівські клуби. Коли був маленький, завжди мріяв та уявляв себе у карпатівській футболці. Але в 11-річному віці поїхав до Києва у ДЮСШ-15, а звідти вже потрапив до донецького Металурга. Тепер моя дитяча мрія здійснилась – я став частиною карпатівської сім’ї.

Карпати підписали гравця із досвідом виступів в Італії

Хочеться чимшвидше допомогти команді. Збори я не проходив, але не біда, наполегливо набираю форму та незабаром вийду на свій найкращий рівень. З кожним днем в плані фізичної підготовки почуваюся краще. Зрештою, лише важкою та наполегливою працею над собою можна досягнути оптимальних кондицій.

До переходу в Карпати особисто знав Володимира Танчика та Антона Каніболоцького. Загалом із багатьма зустрічались на футбольному полі. Колектив у нас прекрасний, усі хлопці з гумором, тому в плані адаптації жодних проблем не виникне", – цитує Прийму офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 19-ти турів УПЛ Карпати продовжують боротьбу за виживання, перебуваючи на останній сходинці з 12-ма очками.

Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українця

blog_ava
Бенфіка – Шахтар: скаути Мілана переглядали трьох гравців "гірників"
00:20
1196
Теги
Василь Прийма Василь Прийма Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
32
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук