– Поговоримо про особисте життя. Як сталося, що ваша колишня дружина пішла до Алієва?

– Я в Дніпро перейшов, а сім'я залишилася жити у Києві, бо квартира була і дитина мала піти вчитися. Щоб потім не переводити зі школи до школи, вирішили, що я граю у Дніпрі, а сім'я лишається на місці.

Ми мешкали окремо. Тетяна вела таке життя, що ходила нічними клубами, познайомилася з Мілевським, Алієвим. У них кохання з'явилося. Мені говорили друзі, знайомі, що вони наводять роги. Я не вірив, доки сам не застав. Мене єдине цікавило: чому саме футболіст, чому Динамо?

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– Ви застали Алієва та вашу колишню дружину разом?

– Грав уже у Луцьку, ми ще були одружені. Приїжджаю до своєї квартири, а вони там разом. Усе дали зрозуміти.

– Які були перші емоції, коли дізналися про зраду?

– Емоції вже були раніше, бо були підозри. Це – все, життя далі було на скандалах. Її постійні відлучення, дитина вдома сама – з бабусею, нянею чи сестрою. І я вже зрозумів – це все. Звісно, ​​було болісно. Моя вина теж є, у собі шукав вину, що там сталося у житті.

– Чи не намагалися ви вирішити цю ситуацію з Алієвим по-чоловічому?

– А за що з ним битися? Коли дружина каже, що його любить і не може без нього жити. За що бити? Він її не примушував, не прив'язував до себе, не погрожував. Вона мені ясно дала зрозуміти, що минуло кохання.

Так, у нас з Алієвим була чоловіча розмова щодо дитини. Що він усе це бачить, все це дивиться. А щодо їхніх стосунків, то про що можна говорити, за що тут битися? Говорили на підвищених тонах, але до бійки справа не доходила.

У мене більше запитань було не до нього, а до неї, як до мами дитини. Що стосується його – 20 років, там кохання, гормони грають і все інше.

– Як розлучалися?

– Я кажу: "Все, розлучаємося, не ганьбитимемося на всю Україну, тим більше що я чинний футболіст, публічна людина". Ось так почалося їхнє життя “у коханні та злагоді”. Зрозуміло, що все завершилося. Воно було так із самого початку.

Наведу приклад. Мені дитина дзвонить о третій годині ночі і каже: "Алієв маму б'є головою об батарею і мене б'є, приїжджай, врятуй мене". Я зриваюся з Луцька, їду до Києва, влізаю у їхні розбирання. Мене це не цікавило – можете робити все, що хочете, але це моя дитина, і я не хочу, щоб це її стосувалося. Їхнє життя мене не цікавило, тільки життя і злагода мого сина.

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– Зараз спілкуєтесь із сином чи ні?

– Звичайно, спілкуємось. Хоча вони мене позбавляли батьківських прав. Я тоді ще був у Казахстані, тяжко було з документами, дозволами на виїзд. Як вони вважають, ця проблема була. Я повернувся з Казахстану, грав у Чорноморці, бо без мого відома через суд позбавили батьківських прав. З Тетяною приїхали на суд чотири адвокати та охорона. Там уже все було вирішено, і я не міг нічого вдіяти. Я сказав: "Час мине, і ти зрозумієш, хто мав рацію". Діти в мене є, хоч би що говорили юристи.

– Як зараз у вас на особистому фронті?

– У мене все чудово – сім'я, діти. Спілкуюсь із сином, він до мене приїжджав до Луцька, живе та працює зараз у Києві, винаймає квартиру. Тому що мамі на нього начхати, вона вже давно не цікавиться долею сина. Він перший мені зателефонував, ми зустрілися у Києві, поговорили. Підтримуємо контакт, це моя дитина, – сказав Максимюк в інтерв'ю FanDay.

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