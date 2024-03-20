– Зараз дуже багато людей поїхало в Європу та дуже багато говорять якраз про ментальність. Чи бачиш ти цю зміну менталки у збірній через те, що багато хто поїхав, багато молодих футболістів.

– 100%. Перш за все, інше покоління. Як любить казати те покоління: "Ми пили й грали, і все виходило". Це покоління дійсно трошки відрізняється. Як ти сказав, насамперед дуже багато легіонерів. Коли граєш у Європі, то розумієш, що розслабитися десь не можеш, тому що три хлопці позаду тебе вже стукають у двері на твоє місце. Конкуренція там на найвищому рівні.

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Ти не хочеш втрачати це місце, тому ти не можеш розслабитися, як це раніше було. Я кажу як є, бо раніше, коли ти досягав якогось рівня в українському футболі, ти розумів, що №1 у цій країні. Наступний позаду тебе – простір є. Ти може десь дозволяв собі якісь речі. В Європі такого немає 100%.

Зміна поколінь. Це завжди так відбувалося. Коли нові молоді хлопці приходили, їм потрібен був час на адаптацію, а потім...

– Адаптація у нас не болюча. Зверни увагу, що у Німеччині, в Англії було дуже важко. У нас це якось сталося в один момент.

– 100%. Я себе згадую, коли тільки приїхав у національну збірну, мене викликали перед грою зі збірною Іспанії. Я просто памʼятаю – коли приїхав у готель, то зі мною пів команди не привіталося навіть. Я боявся вийти з кімнати. Я реально боявся вийти з кімнати. Для мене ці футболісти – ті гравці, на яких я виріс, на яких я дивився тільки по телевізору, і сьогодні побачив вперше у реальному житті. Була трошки така скутість. Я був трошки затиснутий.

Зараз молоді хлопці приїжджають, вони розмовляють з тобою на одному рівні, тому що, перш за все, інше покоління, але ти теж себе стараєшся так розташувати, дати їм цей простір свободи, щоб вони говорили з тобою на рівних. Ти не відчуваєш цієї різниці у 7 років. Я зараз подивлюсь – хлопці 19-20 років, а мені вже 27. Раніше я собі дозволяти такого не сильно міг, але зараз все інакше, і це добре. Я думаю, що це плюс", – пояснив Зінченко в коментарі ТРЕНДЕЦЬ.

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