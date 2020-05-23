"Приїхав грати у великий футбол, а виходив проти якихось хлопчаків на поганих газонах": Нанні – про адаптацію в Динамо

Колишній форвард Динамо Роберто Нанні пригадав період виступів за "біло-синіх".

"Перші враження від Києва були досить двоякі. Похмуре місто, мене поселили в готелі в центрі. Я побачив охоронців в краватках, мене це дуже лякало. Мені не вистачало ігрової практики, не вистачало гри на полі, тому що в Динамо, у порівнянні з іншими командами, я не відчував себе важливим гравцем.

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Перші три місяці я дуже погано себе почував. Міг замкнутися в кімнаті і плакати. Я не знав, що не зможу виступати за першу команду. Якби знав, може, ще шість місяців провів би в Аргентині. А тут мені довелося грати в зовсім інший футбол. Звичайно, я забивав голи, були хороші матчі в Першій лізі. Але психологічно це було складно, тому що я відчував, що втрачав кондиції, і це погано впливало на мою форму і подальший розвиток.

Я спілкувався з бразильцем Алессандро (Нунєсом – прим.), пізніше він виходив за Корінтіанс у Кубку Лібертадорес з капітанською пов'язкою. У Києві він теж майже не грав, і ми разом страждали у цей період. Ми не знаходили мотивації: приїхали грати у великий футбол, а виходили на поле з якимось хлопцями на поганих газонах", – сказав Нанні у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, кияни у 2003 році заплатили Велес Сарсфілд за аргентинського форварда 3 млн євро, однак нападник так і не розкрився в Динамо – в чемпіонаті України Нанні зіграв лише один матч, вийшовши на заміну у грі проти Закарпаття та відзначившись голом.

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