toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО - РУХ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Приїхав грати у великий футбол, а виходив проти якихось хлопчаків на поганих газонах": Нанні – про адаптацію в Динамо

10:32 372 Читать на русском
"Приїхав грати у великий футбол, а виходив проти якихось хлопчаків на поганих газонах": Нанні – про адаптацію в Динамо
Роберто Нанні / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард Динамо Роберто Нанні пригадав період виступів за "біло-синіх".

"Перші враження від Києва були досить двоякі. Похмуре місто, мене поселили в готелі в центрі. Я побачив охоронців в краватках, мене це дуже лякало. Мені не вистачало ігрової практики, не вистачало гри на полі, тому що в Динамо, у порівнянні з іншими командами, я не відчував себе важливим гравцем.

"Рішення про мій перехід приймав Велес Сарсфілд": еск-форвард Динамо зізнався, чому не зміг заграти в Україні

Перші три місяці я дуже погано себе почував. Міг замкнутися в кімнаті і плакати. Я не знав, що не зможу виступати за першу команду. Якби знав, може, ще шість місяців провів би в Аргентині. А тут мені довелося грати в зовсім інший футбол. Звичайно, я забивав голи, були хороші матчі в Першій лізі. Але психологічно це було складно, тому що я відчував, що втрачав кондиції, і це погано впливало на мою форму і подальший розвиток.

Я спілкувався з бразильцем Алессандро (Нунєсом – прим.), пізніше він виходив за Корінтіанс у Кубку Лібертадорес з капітанською пов'язкою. У Києві він теж майже не грав, і ми разом страждали у цей період. Ми не знаходили мотивації: приїхали грати у великий футбол, а виходили на поле з якимось хлопцями на поганих газонах", – сказав Нанні у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, кияни у 2003 році заплатили Велес Сарсфілд за аргентинського форварда 3 млн євро, однак нападник так і не розкрився в Динамо – в чемпіонаті України Нанні зіграв лише один матч, вийшовши на заміну у грі проти Закарпаття та відзначившись голом.

Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у Києві

blog_ava
УПЛ за крок до рестарту сезону – відома дата ухвалення рішення
09:48
494
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Перша ліга Роберто Нанні Роберто Нанні
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
6
хв
Борусія Менхенгладбах
16:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук