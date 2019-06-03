"Приїхав до грузина, а зустрів легенд", – Мілевський на відпочинку перетнувся з Хацкевичем і Шацьких

Нападник Динамо Брест зрадів зустрічі з представниками тренерського штабу киян.

Колишній форвард Динамо Київ Артем Мілевський у своєму інстаграмі поділився цікавими світлинами з відпочинку в Батумі.

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"Приїхав до грузина, а зустрів легенд. Пригадується багато хорошого", – так прокоментував Мілевський зустріч з головним тренером київського клубу Олександром Хацкевичем і його помічником Максимом Шацьких, який також провів чимало славетних років у столиці України.

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Сам Мілевський наразі успішно виступає в чемпіонаті Білорусі, де його команда йде на першому місці турнірної таблиці.