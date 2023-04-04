"Я радий бути в Зорі. Три місяці до цього я взагалі не грав, приїхав в Зорю і радий так стартувати. Дуже дякую тренеру та команді в цілому за те, що допомагають мені прогресувати. Звичайно, спочатку було складно. Небагато гравців розмовляють англійською, а ще менше – іспанською. Але я відчував, що в Зорі чудовий колектив. Було складно, а після того, як я став грати, тренуватися – зрозумів, що все буде добре. Дякую, що інші гравці допомагають адаптуватися до життя та праці як на тренуваннях, так і за межами футбольного поля.

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Приїхати в Україну було складним рішенням через війну. Але я знав ситуацію, розмовляв з сім'єю, і тільки після цього ухвалив остаточне рішення. Я хотів грати. Намагаюся не акцентувати свої думки на ситуації. Все вирішує Бог, і я дуже сподіваюся, що вже незабаром в Україні буде мир. Останні місяці були відносно спокійними. Так, я чув сирени, але це нормальне явище, коли в країні війна. Тим паче я був в Ізраїлі – сирени там були також, і всі знають, що треба робити, коли вони лунають. Мене це не лякає", – зазначив нападник в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Зоря орендувала Едуардо Герреро у Маккабі Тель-Авів. Український клуб по завершенню сезону зможе викупити гравця. Легіонер із Панами зіграв в трьох матчах в УПЛ. У його активі гол та три результативні передачі.

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