"Який згадується найбільший випадок, коли Луческу давав прочухана? Думаю, за гру зовнішньою стороною стопи.

"Це талант, я з ним попрацюю, не треба купувати нікого": Суркіс пригадав, як Луческу переконав його довіритись Забарному >

Особливо мені, у мене таке було кілька разів. Навіть у матчі збірної проти Фінляндії віддав пас Миколенку зовнішньою, підйомом. Повернулись до Динамо – і Луческу мені за це...", – сказав Забарний для Youtube-каналу киян.

У нинішньому сезоні Ілля провів 23 матчі. Портал Transfermarkt оцінює 19-річного захисника у 13 млн євро.

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