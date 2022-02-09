"Приїхали зі збірної України до Динамо – і Луческу мені за це...": Забарний пригадав найбільший прочухан від тренера
Оборонець Динамо Ілля Забарний розповів про виховний процес від наставника киян Мірчі Луческу.
"Який згадується найбільший випадок, коли Луческу давав прочухана? Думаю, за гру зовнішньою стороною стопи.
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Особливо мені, у мене таке було кілька разів. Навіть у матчі збірної проти Фінляндії віддав пас Миколенку зовнішньою, підйомом. Повернулись до Динамо – і Луческу мені за це...", – сказав Забарний для Youtube-каналу киян.
У нинішньому сезоні Ілля провів 23 матчі. Портал Transfermarkt оцінює 19-річного захисника у 13 млн євро.
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