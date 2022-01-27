"Ми вже тиждень працюємо у Туреччині, підтягуємо функціональний стан. "Фізика" зараз на першому місці. На тлі навантажень зіграли контрольний матч із хорошою командою з Чехії. Нічия вийшла справді бойова, але результат для нас не головне. Найважливіше те, як наші футболісти справлялися із завданням на гру. Так, реалізація нас підвела. Думаю, що надалі ми це підтягнемо.

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Потенційні новачки – Ігаль Брук та Едвард Кобак проходять перегляд і поки що справляють приємне враження. Мені подобається ставлення до справи цих хлопців. До закінчення першої частини збору ми визначимося з ними. Поки що я задоволений їхньою роботою.

Щодо нових гравців... Прибуде лише один новачок, за два-три дні. Але він приїде не на перегляд, а одразу на контракт. Його імені я поки що називати не буду", – сказав Вірт у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 23 очки.

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