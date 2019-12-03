"Приємно, що цю нагороду придумали в останній момент", – Петраков з гумором прийняв особливий приз від УАФ

УАФ довелося вводити нову номінацію, щоб відзначити Олександра Петракова, який влітку привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу.

На церемонії "Футбольні зірки України-2019" фахівець здобув звання найкращого тренера молодіжних команд, якого не було у попередньому списку номінацій.

Шевченко увійшов до топ-10 найкращих тренерів збірних 2019 року, Петраков – у топ-20

"Приємно, що отримав цю нагороду. Приємно, що придумали її в останній момент", – наводить слова Петракова Tribuna. Чемпіон світу був серед трійки претендентів на головний приз для тренерів, однак він дістався Андрію Шевченку.

"Гроші, джипи, тьолки і сауни", – Петраков пояснив, чому молоді українські футболісти не їдуть в закордонні чемпіонати

Нагадаємо, після історичного тріумфу на Мундіалі Олександр Петраков розпочав роботу зі збірною України U-17.