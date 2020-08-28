"Я радий за Андреа. Думаю, це дуже амбітний проект і для Ювентуса, і для самого Андреа. Більш ніж впевнений, що у нього все вийде. У Пірло дуже світла голова.

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Ця людина протягом всієї футбольної кар'єри постійно все аналізувала. Він дійшов до такого рівня не тільки за рахунок таланту, а й завдяки розумінню гри, завдяки комунікації з гравцями.

Мені приємно, що багато хто з моїх колишніх партнерів, мої друзі, стають головними тренерами. Я хочу, щоб вони всі стали успішними. У Андреа є багато хороших якостей, які він може передати. І свій досвід, як гравця, і як тренера, бачення структури гри команди", – сказав Шевченко у коментарі ютуб-каналу Трендець.

Нагадаємо, Пірло став головним тренером Ювентуса цього літа, змінивши на посаді Мауріціо Саррі. Ігор Тудор став його першим асистентом. Двоє інших – Роберто Бароніо і Антоніо Гальярді.

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